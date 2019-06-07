Лесные пожары под Берлином

В результате сильного лесного пожара недалеко от немецкого города Йютербог в федеральной земле Бранденбург в 80 км от Берлина огнем охвачены более 600 га. В начале недели в этом районе были зафиксированы несколько очагов горения. На борьбу со стихией были направлены более ста пожарных и вертолеты.

Тушение существенно осложнено тем, что на охваченной огнем территории находятся два бывших военных полигона, на которых остались старые боеприпасы. Работать в таких условиях опасно. Однако по словам властей, местным жителям пока ничто не угрожает. Они рекомендовали людям, живущим неподалеку, плотно закрыть окна и двери. Между тем, по некоторой информации, запах гари уже ощущается в Берлине. Температура воздуха в регионе несколько дней не опускается ниже 30 градусов. Специалисты говорят, что это самые крупные лесные пожары за последние несколько десятилетий.