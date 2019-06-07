"Пора ЕС внять призыву Тираны"

Албанскими реформами в Брюсселе довольны. В представленном в Европарламент отчете о союзном расширении говорится, что страна готова к новому раунду переговоров о вступлении в ЕС.

"В этом году, уже во второй раз, Еврокомиссия рекомендует открыть переговоры о членстве с Албанией", - заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

В то же время, некоторое беспокойство в ЕС вызвали недавние массовые протесты в стране. Оппозиция обвиняет главу правительства Эди Раму в фальсификации выборов и коррупции.

Euronews побеседовал с главой делегации Евросоюза в Албании.

Корреспондент Euronews Эрнест Бунгури: "Господин посол, чего удалось добиться стране? Почему Еврокомиссия рекомендовала вновь открыть переговоры о ее вступлении в ЕС?"

Посол ЕС в Албании Луиджи Сорека: "С июня 2018 года государство достигло значительного прогресса. Стоит отметить судебную реформу: институты, предусмотренные поправками к конституции 2016 года, созданы. В результате проверки на соответствие занимаемой должности приняты решения в отношения 140 служителей закона. Судьи в новых институтах переназначены. Благодаря этим беспрецедентным реформам об Албании заговорили не только в Европе, но и во всем мире".

Корреспондент Euronews Эрнест Бунгури: "Но об Албании говорят не только в связи с судебной реформой. Многие наслышаны и о манифестациях оппозиции. Как увязать рекомендации ЕС с обвинениями в связях с организованной преступностью, в коррупции?".

Посол ЕС в Албании Луиджи Сорека: "Мы внимательно изучаем предъявленные оппозицией обвинения. Решения будут приняты в соответствии с принципом верховенства права. Если будут найдены доказательства вины и вынесен обвинительный приговор, Европейский союз примет это в расчет".

Корреспондент Euronews Эрнест Бунгури: "93% албанцев выступают за евроинтеграцию. В то же время местные политические партии каких-то конкретных действий на этом пути не принимают".

Посол ЕС в Албании Луиджи Сорека: "93% - это очень высокая поддержка. У многих наших членов, а, может быть, вообще ни у одного из них, такой поддержки идеи евроинтеграции нет. На Балканах уж точно. И это налагает на Албанию и Евросоюз определенную ответственность. Пришла очередь ЕС внять призыву Тираны".

Корреспондент Euronews Эрнест Бунгури: "Ожидается, что решение по Албании Совет по общим вопросам Европейского союза примет в середине июня. Что это будет за решение, на ваш взгляд?".

Посол ЕС в Албании Луиджи Сорека: "С одной стороны, проделанная к настоящему моменту работа вселяет оптимизм. Албания продемонстрировала прекрасные результаты. С другой стороны, решение будет прагматичным. И потому в заключение нашей беседы я бы хотел обратиться ко всем политическим партиям Албании: пришло время выйти из тупика, принять решение в соответствии с национальными интересами страны. Пора преодолеть существующие разногласия ради всеобщего блага албанских граждан".