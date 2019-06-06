Колумбийская певица Шакира отрицает все обвинения в неуплате налогов в Испании.

Подруга футболиста "Барселоны" Жерара Пике дала показания в суде на рассмотрении ее дела. Шакира обвиняется в неуплате налогов на сумму, превышающую 14,5 млн евро.

Представители певицы заявляют, что она выплатила всю сумму в казну, выполнив все налоговые обязательства перед Испанией.

Шакиру обвиняют по шести эпизодам уклонения от уплаты налогов в период с 2012 по 2014 годы. По мнению прокуратуры, она скрывала заработанные деньги через ряд оффшорных компаний, созданных на Каймановых островах, Виргинских островах, в Панаме и других офшорных зонах.

Шакира и Пике официально состоят в отношениях с 2011 года. Однако на учет в испанские налоговые органы певица встала только в 2015 году. Следствие считает, что ее фактическим местом проживания в этот промежуток времени была именно Испания.

Как рассказал представитель полиции, на заседание Шакира пришла с двойником в окружении большого количества сопровождающих, отвлекая таким образом внимание журналистов. А чтобы не входить в здание через центральный вход и не попасть в объективы камер, певица арендовала парковочное место в подземном гараже суда.