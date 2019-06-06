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Бразилия

Неймар пропустит Кубок Америки

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 Ольга Кепински 
Неймар пропустит Кубок Америки
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رویترز
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Форвард сборной Бразилии Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы колена.

Игрок получил ее во время товарищеского матча со сборной Катара в среду. Медобследование выявило у нападающего разрыв связок правого голеностопа.

Слова поддержки выразил Неймару в том числе и президент Бразилии Жаир Болсонару, пожелав ему удачи и скорейшего выздоровления.

Страсти вокруг бразильца кипят не только на футбольном поле. Неделю назад против нападающего ПСЖ было заведено дело по обвинениям в изнасиловании.

Как утверждает бразильская модель Нажила Триндади, события произошли в середине мая в парижском отеле Sofitel. Тем не менее заявлению в полицию она подала только через две недели в Сан-Паулу.

Игрок в своем аккаунте в "Инстаграме" разъяснил, что за обвинениями не стоит ничего серьезного и в последствии выложил личную переписку с моделью. При этом интимную связь с девушкой он не отрицает, но утверждает, что все произошло по взаимному согласию.