США запретили круизы на Кубу

Крупнейшие американские круизные компании отменили поездки на Кубу.

В среду США ужесточили санкции против "острова Свободы". Речь идет о введении запрета на групповые поездки американских граждан на Кубу в рамках образовательных обменов, а также посещения страны на круизных судах, яхтах, частных и корпоративных самолетах. Почти 800.000 бронирований будут вынуждено аннулированы, кроме туристов пострадает и местный бизнес.

Старая Гавана живет в основном благодаря туристам, а прекращение круизных поездок снизит их поток. И заметит это не только малый бизнес, но и государственные компании Фидель Диас местный предприниматель

Круизы – самый популярный вид отдыха американцев на Кубе. С начала года им воспользовались более 140 тысяч граждан США.

Круизный лайнер впервые за 50 лет посетил Кубу в 2016 году при Бараке Обамы в рамках нормализации отношений с "островом Свободы".

Но уже через год новый президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении политики в отношении Кубы.