Путин сводил Си Цзиньпиня в зоопарк

Президент России Владимир Путин показал председателю КНР Си Цзиньпиню Московский зоопарк. Высокий гость проведал пару бамбуковых медведей, недавно переданных столичному питомнику Китаем на 15 лет. Диндин почти два года. Ее другу Жуи - три. Путин отметил, что панды - "знак особого уважения и доверия к России". В эти дни в ходе переговоров на высшем уровне Москва и Пекин подписали 25 торговых соглашений. Следующий пункт в программе главы КНР - посещение Петербургского международного экономического форума.