Праздник футбола по-женски

Франция - Южная Корея. 7 июня именно этим матчем в Париже в 9 часов вечера по местному времени и откроется Чемпионат мира по футболу среди женщин. Шведки и японки, австралийки и итальянки, немки и нигерийки. 24 команды, одна мечта на всех.

"За последние четыре года, с момента прошлых соревнований, их уровень значительно вырос. Появляются все новые команды, чемпионат становится все более открытым. Мы с нетерпением ждем своего выхода на поле", - признается Джилл Эллис, главный тренер американской сборной.

Сборная США, победитель чемпионата 2015 года, - фаворит. По ту сторону Атлантики интерес к женскому футболу неизменно растет т. Сегодня у Алекс Морган, американской нападающий, бол ее 10 млн подписчиков в соцсетях.

"Нынешний Кубок мира - совершенно необыкновенный. Франция подготовила великолепный чемпионат. Надеюсь, ФИФА воспользуется французским опытом, чтобы и дальше развивать женский футбол", - говорит Алекс Морган, американская футболистка.

Все чаще лучшие футболистки США отправляются играть в Европу. В 2017 года Морган подписала контракт с французским клубом "Олимпик Лион".

"В мире мужского футбола наша команда уже давно и хорошо известна. Появление женской команды стало очень важным событием - как в рамках нынешнего Кубка, так и для развития женского футбола в целом", - говорит Венди Ренар, французская футболистка.

В 2019 году 60 тысяч фанатов наблюдали за матчем "Атлетико Мадрид - Барселона" в Испании. До сорока тысяч зрителей собирают матчи итальянского чемпионата среди женщин.

А потому в ФИФА уверены в успехе восьмого по счету женского Кубка мира.

"По словам Джанни Инфантино, чемпионат намерены посмотреть более миллиарда зрителей. А ведь в мире всего 7 соревнований, вызывающих подобный интерес. Кубок мира станет частью этого узкого круга главных, самых ожидаемых спортивных событий. По данным ФИФА, всего в мире в футбол играют 20 млн женщин. Наша цель - увеличить их количество до 60 за пять лет", - отмечает глава оргкомитета чемпионата Эрван Ле Превост.

Именно здесь 7 июля пройдет финал Кубка мира по женскому футболу. Распродано 58 тысяч билетов - вот главное доказательство того, что соревнование вызывает интерес. 24 сборные намерены побороться за место в финале и устроить для зрителей настоящий праздник футбола", - говорит Сирил Колло, корреспондент Euronews.

Борьба за главный трофей продлится до 7 июля. Матчи пройдут в девяти французских городах.