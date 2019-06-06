Джуно-бич: вспоминая канадских солдат

Мемориальная церемония прошла на нормандском пляже Джуно-Бич, где 75 лет назад 14 000 канадцев высадились, сражаясь плечом к плечу с британскими и американскими войсками, чтобы освободить Европу от нацистов. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его французский коллега Эдуард Филипп присутствовали на мероприятии.

Трюдо отметил, что канадцы из разных слоев общества "собрались вместе, чтобы сражаться во Второй мировой войне за демократию, свободу и мир".

Премьер-министр эмоционально рассказал историю 19-летнего канадского солдата Нормана Гарольда Кирби, который высадился на пляж, вооруженный лишь ножом, вилкой и ложкой.