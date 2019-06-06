"День Д": ветераны прыгнули с парашютом

Британские ветераны решили вспомнить молодость. 75-годовщину высадки союзных войск в Нормандии 95-летний Гарри Рид и 94-летний Джон Хаттон отметили в небе. Ветераны в тандеме с инструкторами прыгнули с парашютом. По их словам, сделали они это в память о своих товарищах, которые погибли 75 лет назад.

Рид и Хаттон вылетели из авиабазы в британском Даксфорде, пересекли Ла-Манш и совершили прыжок у побережья Нормандии. Приземлились они недалеко от города Саннервиль.