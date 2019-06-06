Омаха-бич: рассвет и дань уважения

Сотни людей, как военных, так и гражданских со всего мира встречали рассвет на пляже Омаха-бич в Нормандии, отдавая дань уважения тем, кто погиб здесь 6 июня 1944 года. На первый взгляд спокойные синие воды Ла-Манша 75 лет назад в этот день были окрашены в красный свет. Более 1500 человек погибли, вдвое больше были ранены во время высадки союзников на Омаха-бич и в последующем сражении с нацистскими войсками. Во Франции 6 июня проходит серия торжественных мероприятий, посвященных одному из главных событий Второй мировой войны. Почти во всех принимают участие немногие оставшиеся в живых ветераны.