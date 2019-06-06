Пожизненный срок за 85 убийств

Земельный суд в немецком городе Ольденбурге повторно приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хёгеля за убийство 85 пациентов клиник, в которых он работал. По словам судьи, преступления Хёгеля находятся за гранью понимания, и, учитывая их особую тяжесть, согласно немецкому законодательству, осужденный не сможет подать прошение о помиловании через 15 лет.

Родственники жертв, присутствовавшие на судебном процессе, с трудом сдерживали свои эмоции после вынесения приговора.

Андреа Веннекер, истец: "Мы рады, что все кончено. Это было последнее, что мы могли сделать для нашего отца. Я думаю, что мы сделали все от нас зависящее, чтобы он понес заслуженное наказание. Мы, наша семья, сделали это для нашего отца".

Кристиан Марбах, представитель родственников жертв, назвал решение суда важной вехой и рассказал о дальнейших юридических шагах.

Кристиан Марбах: "Далее будет проведено расследование и судебное разбирательство в отношении больниц в Ольденбурге и Дельменхорсте. Я надеюсь, что оно будет объединено, чтобы определить степень связи между этими двумя клиниками. В свое время я пообещал моей семье, что не только сделаю все возможное, чтобы убийца моего деда оказался в тюрьме, но и добьюсь наказания всех остальных виновных. Я считаю, что для всех нас очень важно привлечь к ответственности людей, которые допустили, чтобы эти убийства стали серийными".

По данным следствия, в период с 2000 по 2005 год Хёгель, работая в клиниках на севере Германии, вводил находившимся в реанимации больным опасные препараты, которые приводили к остановке сердца, чтобы потом их реанимировать и "показать коллегам и начальству навыки возвращения людей к жизни". Чаще всего такие попытки заканчивались неудачей.