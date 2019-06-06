Высадку в Нормандии вспоминают канадские ветераны Второй мировой войны.

Чарльз Луи Скот-Браун, ветеран Второй мировой войны: "Это был организованный хаос. Все знали, что надо делать. Но в тоже время десантникам было сложно высаживаться из-за неустойчивого положения судов и всего остального. Дул очень сильный ветер, и в бухте поднялись волны".

Джордж Чоу, ветеран Второй мировой войны: "Главное было, чтобы ты продолжал следить за тем, чтобы тебя не убили. Вот и все".

Чарльз Луи Скот-Браун, ветеран Второй мировой войны": "Наша миссия состояла в том, чтобы захватить две радиолокационные станции, а потом перегруппироваться. И к тому времени мы увидели, что десантники уже высадились на парашютах и были разбросаны по всей территории. И именно там приземлилась 6-я воздушная дивизия. Таким образом, наша задача заключалась в том, чтобы второй волной, уничтожить эти две радиолокационные станции. Так что как только мы высадились, сразу двигались дальше".

Джордж Чоу, ветеран Второй мировой войны": "Я был простым водителем. Офицер разведки был моим капитаном. Он говорил мне, куда надо ехать, и я ехал. Вот и все".

Джек Бёрч, ветеран Второй мировой войны: "Наши операции должны были проходить на относительно низком уровне и наша задача была бомбить очень маленькую стартовую площадку. Мы должны были лететь ниже, чем обычно, и на нас напали".

Джордж Чоу, ветеран Второй мировой войны: "Мы высадились на пляже Джуно, и глубина там была совсем небольшая - около 20 см. Нам очень повезло!"

Чарльз Луи Скот-Браун, ветеран Второй мировой войны: "Мы начали наступление и использовали дымовые гранаты, чтобы выкурить их с радиолокационных станций, а затем мы взяли их в плен.

Джек Бёрч, ветеран Второй мировой войны: "Всего было 125 000 членов команды, 55 000 погибли. Вот насколько это было опасно".

Чарльз Луи Скот-Браун, ветеран Второй мировой войны: "Речь не шла о том, сможем мы или нет победить. Мы должны были победить".

Джордж Чоу, ветеран Второй мировой войны: "Когда мы пришли туда, то увидели на обочине дороги тела, это было очень печально. Ведь среди них, возможно, были и наши солдаты. Мы старались не думать об этом. Знаете, все это постоянно возвращается к нам и отчасти преследует нас всю жизнь".