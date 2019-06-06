Трагедия на Дунае: идентификация тел затруднена

10 человек всё ещё числятся пропавшими без вести в Будапеште, где на прошлой неделе в реке Дунай затонул прогулочный катер "Русалка". Спасатели подняли из воды 25 тел погибших; опознать их не удалось, так как тела сильно повреждены. Судмедэкспреты приступили к идентификации на основании анализа ДНК. Среди погибших и пропавших без вести двое граждан Венгрии, члены экипажа. Остальные - южнокорейские туристы.

Жужанна Крейц, подполковник венгерской полиции, говорит:

"Тела при аварии так пострадали, что их невозможно было идентифицировать традиционными методами - при помощи фотографий или документов. Поэтому мы взяли образцы ДНК, а также отпечатки пальцев и зубов".

Венгерская прокуратура сообщила о том, что капитан круизного лайнера "Викинг", с которым столкнулась "Русалка" сразу же после аварии, удалил все данные со своего мобильного телефона. Также стало известно, что тот же капитан, управляя другим круизным лайнером в Нидерландах, допустил в апреле столкновение с грузовым судном. В том происшествии никто не пострадал.

На месте трагедии круглосуточно работают водолазы и инженеры. Они ищут наиболее эффективные методы для подъёма со дна реки затонувшего катера. Кран, который хотят для этого использовать, всё еще не доставлен на место аварии: он не может пройти под мостами из-за высоко поднявшейся воды. Эксперты надеются, что к тому моменту, когда завершатся подготовительные работы, уровень воды в Дунае снизится.