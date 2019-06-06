Высадка в Нормандии: возвращение победителей

Франция встречает салютом героев Нормандии, освободивших ее от гитлеровской оккупации.

300 ветеранов британских королевских вооруженных сил, каждый из которых участвовал в высадке в Нормандии, ставшей открытием второго фронта в Европе, подойдут к французским берегам на круизном судне "Будикка".

"Будикка" держит курс на Нормандию, как и 75 лет назад Фото Рейтер

"Будикку" сопровождает сторожевой противолодочный корабль "Сент-Олбанз".

Ветеранам высадки в Нормандии отдают честь Фото Рейтер

В проливе Солент круизное судно встречает боевая флотилия из 11 кораблей, они пройдут мимо ветеранов в парадном боевом строю, а выстроенные на палубах экипажи отсалютуют победителям, вернувшимся на места былых сражений.

75 лет назад в половине восьмого утра по местному времени британцы высадились на берега северной Франции.

В Нормандской битве погибли более 20 тысяч солдат королевской армии.

6-го июня в знак благодарности за их подвиг будет открыта памятная стела.