"Спасибо" павшим и ветеранам

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли в четверг участие в памятной церемонии в Кольвиль-сюр-Мере в Нормандии, где находится военное кладбище американских военных, погибших в ходе операции по высадке союзников. Почетными гостями мероприятия церемонии стали 60 американских ветеранов.

"Наш заветный альянс закалился в огне боёв, прошёл проверку военными испытаниями, и доказал свою силу добившись благословенного мира, - сказал Дональд Трамп. - Наш союз нерушим. С другого конца планеты американцы пришли сюда защищать эту землю как свою собственную. И мы собрались здесь сейчас не только для того, чтобы вспомнить, что они сделали, но и для того, чтобы помнить, кем они были".

Высадка британо-американских войск началась в Нормандии в ночь на 6 июня 1944 года. 150 тысяч военнослужащих и 10 тысяч единиц боевой техники пересекли Ла-Манш в первом эшелоне. им противостояла немецкая группа армий "В".

"Франция не забыла, - сказал Эммануэль Макрон, - Франция не забудет всех тех солдат, которым она обязана своей сегодняшней свободной жизнью. Я склоняю голову перед их подвигом, я склоняю голову перед их величайшим жертвоприношением: 37 тысяч погибших, 19 тысяч пропавших без вести героев, павших на земле Нормандии в июне и августе 1944 года. Большинство из них остались там навечно. Я склоняю голову перед нашими ветеранами и перед их народом. Я говорю им: "Спасибо".

Президент Франции вручил американским ветеранам ордена Почетного легиона - высшую награду французской Республики, знак отличия, почёта и официального признания особых заслуг перед страной.

Ранее в тот же день вместе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй Эммануэль Макрон посетил мемориал в Байё - первом французском городе, освобождённом войсками союзников на следующий день после начала Нормандской операции. В Байё находится кладбище британских военных, которые первыми вошли сюда.

"Эти люди, принадлежали к особенному поколению, величайшему поколению, - сказала о них Тереза Мэй, - поколению, непобедимый дух которого сформировал наш послевоенный мир. Здесь, в Нормандии, мы всегда будем помнить их мужество, их самоотверженность, их решимость. И нашим ветеранам сегодня в Нормандии я адресую единственное слово, которые мы можем им сказать: "Спасибо".

Средневековый Байё с богатой историей союзники взяли почти без боя, и город практически не пострадал в отличие от Кана, где старый город был полностью разрушен. В Байё находится Музей высадки союзников в Нормандии и несколько военных кладбищ.