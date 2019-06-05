"День Д": ветеран-парашютист

Парашютисты вновь высаживаются на нормандское побережье - как и 75 лет назад в "День Д". Всего около 200 человек решили таким образом воздать дань памяти героям прошлого, некоторые - своим прадедам. Для Тома Райса нынешний прыжок - второй. Впервые его парашют раскрылся над коммуной Карантан на северо-западе Франции как раз 6 июня 1944 года. На этот раз никакой опасности, если не считать, что сегодня Райсу 97 лет. К прыжку он готовился полгода. 38% его военных товарищей уже нет в живых, но они бы по достоинству оценили такую решительность, уверен ветеран.