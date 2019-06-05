Вашингтон и Лондон на рандеву

От вашего стола - к нашему: второй день визита Трампа завершился торжественным ужином, который дал американский президент в резиденции посла США. Как и в первый день визита, первая леди выбрала платье от французского дома моды. Для приема наследника престола принца Чарльза с супругой, она алое платье от Givenchy.

Мелания предпочитает французских модельеров Фото Рейтер

Мелания и дональд Трамп приветствуют принца Чарльза Фото Рейтер

На состоявшемся ранее круглом стола с участием корпораций обеих стран Трамп заявил, что после "брексита" Лондон и Вашингтон смогут заключить новое соглашение о свободной торговле.

То же самое он заявил и после переговоров на Даунинг-стрит: "Поскольку Соединенное Королевство готовится к "брекситу", то мы со своей стороны предполагаем после этого выхода заключить с Британией содержательное и справедливое соглашение о свободной торговле".

Трамп и Мэй на последнем для британского премьера рандеву Фото Рейтер

Наблюдатели отметили, что Мэй, ссылаясь на разговор с Трампом, называла его просто по имен: "У нас с Дональдом всегда идет откровенный обмен мнениями, даже когда наши точки зрения диаметрально противоположны. Я придерживаюсь той позиции , что сотрудничество и поиски компромисса - основа таких прочных и взаимовыгодных отношений, которые у нас имеются с США".

Протесты против визита Трампа и политики США получили название "Карнавал сопротивления". Несмотря на многочисленные призывы выйти на улицы, нынешняя численность их в разы уступает прошлогодним.

Протесты в Лондоне против визита Трампа Фото Рейтер

Лидер лейбористов Джереми Корбин назвал их "живым воплощением демократического общества". А Трамп заявил, что протесты - "вранье" и "фейковые новости".