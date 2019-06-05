5 самых необычных таможенных ограничений

Разговоры о том, что россиянам могут запретить ввоз мясной и молочной продукции для личного пользования, длятся больше месяца. В понедельник закончилось публичное обсуждение проекта соответствующих поправок. В случае их принятия Россельхознадзор сможет изымать животноводческую продукцию весом до 5 кг, ввозимую в ручной клади, багаже или посылках.

С предложением ввести этот запрет выступила Национальная мясная ассоциация, аргументировав это тем, что вместе с мясными и молочными продуктами в страну могут попасть опасные вирусы животных. На прошлой неделе глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что поддерживает наложение некоторых ограничений.

Ограничения на провоз продуктов питания - не редкость, а вот некоторые страны вводят более оригинальные запреты.

США - "Киндер сюрприз"

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Ежегодно в мире продается 3,5 млрд. "Киндер сюрпризов", но в США шоколадные яйца с игрушкой внутри запрещены. Запрет связан с законом 1938 года, который накладывает ограничения на продукты питания, в которых используются несъедобные компоненты.

Путешественнику, нарушившему закон, грозит допрос с пристрастием и штраф в размере от 300 до 2500 тыс. долларов. Работа пограничников осложняется тем, что шоколадные яйца очень популярны, и в соседней Канаде они не запрещены. Только в 2011 году пограничные службы США конфисковали 60 тыс. "Киндер сюрпризов".

В 2017 г. компания-производитель Ferrero сообщила, что выпустит для американского рынка особенные яйца с сюрпризом, которые больше подходят под местное законодательство.

Фиджи и Новая Зеландия - "святая вода"

Путешественники, отправляющиеся на Фиджи, обязаны задекларировать "святую воду". Пограничные службы не запрещают ее ввозить, но вода должна пройти проверку Министерства здравоохранения в течение 21 дня.

А вот в Новую Зеландию ввоз фиджийской "святой воды" запрещен. С тех пор как на Фиджи и за пределами островов начали распространяться истории о "чудесном исцелении святой водой" в деревне Натадрадаве, за волшебной жидкостью стали приезжать тысячи новозеландцев.

Опасаясь, что вода может содержать опасные для экосистемы страны элементы, Новая Зеландия запретила ввоз "святой воды" с островов Фиджи. В 2017 новозеландская таможня конфисковала бутылки с "чудодейственной" жидкостью у более 500 человек.

Сингапур - жвачка

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Сингапур известен своей исключительной чистотой и порядком. Одним из его символов стал запрет на жевательную резинку, введенный в 1992. Жвачку не продают внутри страны и запрещают ее привозить. Нарушителям грозят штрафы.

С 2004 существуют исключения для жвачки, используемой в медицинских целях. В страну также запрещено ввозить жевательный табак и электронные сигареты.

Саудовская Аравия - маски

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В Саудовской Аравии внушительный список запрещенных к ввозу предметов, включая алкоголь и христианскую или иудейскую символику. Ограничение, которое может особенно удивить туристов - это маски, полностью или частично скрывающие лицо.

Запрет был введен через семь лет после выхода фильма "V - значит вендетта" (2005). Министерство по делам ислама Саудовской Аравии опубликовало заявление, в котором говорилось, что маски "подталкивают молодежь совершать опасные действия и сеять хаос в обществе".

Нарушение законодательства Королевства может грозить серьёзным наказанием и, в некоторых случаях, даже смертью.

Китай: объекты, наносящие вред системе

Несмотря на то, что в Китае отлаженная процедура таможенного контроля, в стране достаточно внушительный список того, что запрещено к ввозу. Особенно пристальное внимание китайские таможенники обращают на содержимое носителей информации.

Пограничные службы могут проверить их на содержание информации, считающейся опасной для китайских властей, экономики или морали.