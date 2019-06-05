"Лион" - флагман женского футбола

На стадионе "Групама" под Лионом, вмещающем более 58 000 человек, через месяц пройдет финальная стадия женского чемпионата мира по футболу.
И это не случайно. Именно команда этого города на протяжении нескольких лет держит пальму первенства в женском футболе, сделав Лион неофициальной столицей этого вида спорта в мире.
Все началось еще 15 лет назад, в 2004 году, когда президент "Лионского Олимпика" Жан Мишель Олас решил инвестировать в женскую команду, став практически первым в Европе.
Так и получилось. Красно-синяя волна сначала затронула всю остальную Франции, а затем и Европу.
Женская команда "Лиона" завоевала 13 титулов чемпиона страны, стала шестикратным победителем Лиги чемпионов, причем последние 4 года – бессменно.
Чтобы остаться на вершине в условиях все растущей конкуренции в женском футболе, "Лионский Олимпик" решил шагнуть еще дальше.
Один из ключей к успеху "Лиона" находится в академии. Французский клуб не только ищет лучших из лучших во всех уголках земли, но и взращивает их у себя дома – в Мезьё – в нескольких километрах от стадиона "Групама". С 2015 года здесь готовят смену сегодняшнему звездному составу "Лиона"
Подготавливая почву на будущее для женского футбола, "Лионский Олимпик" явно смотрит намного дальше женского чемпионата мира по футболу. Кто знает, возможно среди этих молодых футболисток - будущие обладательницы "Золотого мяча".