"Лион" - флагман женского футбола

На стадионе "Групама" под Лионом, вмещающем более 58 000 человек, через месяц пройдет финальная стадия женского чемпионата мира по футболу.

И это не случайно. Именно команда этого города на протяжении нескольких лет держит пальму первенства в женском футболе, сделав Лион неофициальной столицей этого вида спорта в мире.

Выбор города для провидения финальной части чемпионата мира, где женский футбол стоит на первом месте, стал в своем роде благодарностью президента Федерации футбола Франции Лё Гре в адрес "Лионского Олимпика" и Жана Мишеля Оласа за их инвестиции в развитие женского футбола Эрван Лё Превост глава оргкомитета женского футбольного ЧМ-2019

Все началось еще 15 лет назад, в 2004 году, когда президент "Лионского Олимпика" Жан Мишель Олас решил инвестировать в женскую команду, став практически первым в Европе.

Я осознал, что развитие женского футбола от футбольного мира в целом очень сильно отставало. Возможно, если бы мы знали, как разумно использовать ценности женского футбола, которые нам нужно еще развивать, чтобы попытаться вывести его на один уровень с мужским, мы бы могли запустить волну Жан-Мишель Олас Президент "Лиона"

Так и получилось. Красно-синяя волна сначала затронула всю остальную Франции, а затем и Европу.

Женская команда "Лиона" завоевала 13 титулов чемпиона страны, стала шестикратным победителем Лиги чемпионов, причем последние 4 года – бессменно.

Когда ты находишься на топ-уровне, футболисты и футболистки тянутся к тебе. Например, в мужском футболе... "Барселона" и "Реал Мадрид" своей игрой привлекают лучших игроков. Тоже самое и у нас, у женщин Венди Ренар капитан женской команды "Лиона"

Чтобы остаться на вершине в условиях все растущей конкуренции в женском футболе, "Лионский Олимпик" решил шагнуть еще дальше.

Один из ключей к успеху "Лиона" находится в академии. Французский клуб не только ищет лучших из лучших во всех уголках земли, но и взращивает их у себя дома – в Мезьё – в нескольких километрах от стадиона "Групама". С 2015 года здесь готовят смену сегодняшнему звездному составу "Лиона"

Несомненно важно иметь в команде легионеров, но наравне с этим не стоит забывать о взращивании молодых футболисток у себя дома. Они не уступают в уровне, и здесь для них созданы хорошие условия для работы Камиль Абили экс-футболистка, тренер юношеской женской команды "Лиона"

Подготавливая почву на будущее для женского футбола, "Лионский Олимпик" явно смотрит намного дальше женского чемпионата мира по футболу. Кто знает, возможно среди этих молодых футболисток - будущие обладательницы "Золотого мяча".