Высадка в Нормандии: чествование ветеранов в Портсмуте

В британском Портсмуте ветераны-участники высадки союзных войск в Нормандии разделили сцену с мировыми лидерами, но в этот день президентам, премьер-министрам и даже членам королевских семей были отведены лишь второстепенные роли. Атмосферу торжества и праздника омрачал лишь тот факт, что для большинства ветеранов подобное грандиозное чествование может быть последним.

Королева Елизавета II, обращаясь к ветеранам, поблагодарила их от имени британского народа.

Со смирением и удовольствием от имени всей страны, да и всего свободного мира, я говорю вам всем: спасибо Елизавета II Королева Великобритании

Президент Дональд Трамп прочитал молитву, написанную его предшественником Франклином Рузвельтом в военное время.

Всемогущий Бог, наши сыновья, гордость нашего народа, в этот день приступили к свершению великого дела. Вступили в борьбу за сохранение нашей республики, нашей религии и нашей цивилизации, за освобождение страдающего человечества Дональд Трамп Президент США

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прочла письмо солдата, адресованное семье.

Мои мысли в этот замечательный субботний день со всеми вами. Хотя я бы отдал все за то, чтобы вернуться к вам, у меня не было ни единой мысли бросить то дело, которое мы должны здесь закончить Тереза Мэй Премьер-министр Великобритании

Президент Эммануэль Макрон прочитал трогательное письмо 16-летнего французского бойца сопротивления, написанное перед казнью.

Прощайте. Смерть зовет меня. Я не хочу ни повязки на глазах, ни связанных рук. Я целую вас всех. Умирать - тяжело. Миллионы поцелуев. Да здравствует Франция Эммануэль Макрон Президент Франции

После выступления мировых лидеров торжественное мероприятие продолжилось в воздухе. Самолеты ВВС Великобритании раскрасили небо над Ла-Маншем в цвета французского триколора, отдав дань уважения немногочисленным оставшимся в живых участникам высадки в Нормандии союзных войск 75 лет назад.