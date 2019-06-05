Любовь к музыке, не знающая преград

Любовь к музыке длиной больше чем в столетие. Ванде Зарицкой 108 лет. Как она говорит - "всего лишь 108". Зарицкая живет в небольшой квартире в Кракове, и этот старинный деревянный инструмент – самое ценное, что у нее есть. Рояль достался Зарицкой от матери, которая в свою очередь получила его в подарок на свадьбу.

"Я раньше очень хорошо танцевала. Меня всегда искали во время танцевальных вечеров. Были такие красивые залы. Сейчас всё это, к сожалению, осталось в прошлом".

Детство и молодость Зарицкая провела во Львове. Когда началась Вторая мировая война, женщина вместе с семьей бежала в Краков. Инструмент остался во Львове. Только через пять лет Зарицкая вновь смогла прикоснуться к клавишам любимого рояля, который наконец привезли в Краков.

Когда женщине было уже 80 лет, она сломала обе руки. Врачи говорили, что она больше никогда не сможет играть на рояле. Но Зарицкая доказала, что ее любовь к музыке побеждает все трудности.