Высадка союзников в Нормандии: память и боль

Лидеры западных стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, почтили в среду в британском Портсмуте память солдат, погибших 6 июня 1944 года при высадке союзников в Нормандии. В памятном мероприятии участвовали главы правительств Австралии, Великобритании, Канады, Польши и Чехии, президенты США и Франции, а также королева Великобритании Елизавета II. Фрегат британских королевских ВМФ, вставший на рейд в бухте Портсмута, дал залп салюта, после чего над участниками торжественной церемонии пролетели 25 исторических и современных самолетов британских королевских ВВС. Торжества продолжатся вчетверг в Нормандии - в годовщину высадки на французских пляжах.