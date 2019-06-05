"Врач мигрантов" едет в Брюссель

Пьетро Бартоло стал одним из немногих открытий недавно прошедших европейских выборов в Италии. Более известный как "врач мигрантов" - этот человек один покорил Сицилию - и надеется сделать то же самое в Брюсселе.

Лампедуза с населением всего 6 000 человек с самого начала испытала на себе всю тяжесть миграционного кризиса. На фоне наплыва 350 000 беженцев за 28 лет он хочет перенести свою битву в сердце Европейского Союза.

Мы встретились с Пьетро в Риме перед тем, как он отправится в Брюссель. Бартоло считает, что Европа начинается в Лампедузе - он хочет использовать свой опыт, чтобы сделать институты ЕС более сильными и человечными.

Пьетро Бартоло, депутат ЕП: "Вы знаете, сколько раз я взывал, переживал или сколько раз меня пугали? Иногда вы говорите себе - все, хватит. Мне стыдно, что я ничего не мог сделать, чтобы что-то изменить - несмотря на все усилия. Я не смог справиться с ситуацией. Я сделал все, что знал, что мог. Я был всего лишь врачом - несмотря на то, что я решил снять об этом фильм. Я написал свою первую книгу, потом вторую. Я думал, что кто-то там, у кого есть сердце, должен обо всем позаботиться, побеспокоиться. Они должны были что-то сделать. Но в конце концов даже этого не произошло. Что еще я мог сделать? Это стало причиной, по которой я решил заняться политикой".

По словам Бартоло, Европа должна стремиться к единству. Мы спросили его, почему он решил идти в европейскую политику, а не в итальянскую.

Пьетро Бартоло: "Я верю, что будущее Европы, этого великого континента, который позволил нам прожить 70 лет в мире, хорошее будущее - это Средиземное море - это Средиземное море! Это понятно. У нас - итальянцев есть привилегия, мы - часть этого будущего, потому что наша страна и наши острова находятся там. Поэтому мы должны налаживать отношения с людьми, которые там живут. Средиземное море не должно быть кладбищем, оно должно быть морем жизни".

Лампедуза - не единственная "горячая точка", где на европейских выборах победила антимиграционная партия "Лига". Еще одна - калабрийский город Риаче. Здесь пример бывшего мэра Доменико Лукано стал символом интеграции мигрантов. Но несмотря на это "Лига" получила 30% голосов, став первой партией в городе.