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Швейцарец Джанни Инфантино переизбран президентом ФИФА

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 Euronews 
Швейцарец Джанни Инфантино переизбран президентом ФИФА
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Швейцарец Джанни Инфантино переизбран президентом Международной федерации футбола (ФИФА) на новый четырехлетний срок. Именно к такому решению пришли делегаты конгресса ФИФА в среду в Париже. Ранее они поддержали предложение совета организации отказаться от бумажного голосования, переизбрав Инфантино путем аккламации - его кандидатуру они поддержали с помощью аплодисментов.

Инфантино всех поблагодарил и отметил, что это огромная честь для него - работать в ФИФА.

49-летний Инфантино был единственным кандидатом на пост президента ФИФА. Он возглавляет организацию с февраля 2016 года, сменив Йозефа Блаттера, который покинул пост в результате крупнейшего в истории ФИФА коррупционного скандала.