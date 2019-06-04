Владимир Зеленский приехал с первым официальным визитом в Брюссель

Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вести переговоры с Россией о прекращении войны на востоке страны. Выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, он сказал, что задачей его государства по-прежнему является полноценное членство в ЕС и НАТО.

Владимир Зеленский, президент Украины

"Цель всех наших реформ - улучшить уровень жизни украинцев, избавиться от коррупции и модернизировать государство. Этого можно добиться только обеспечив нашу национальную безопасность. Мы готовы вести переговоры с Россией. Мы готовы выполнять Минские соглашения. Но сначала мы должны быть в состоянии защитить себя и стать сильнее"

Минские соглашения были подписаны в 2015 году Украиной, Россией, Францией и Германией с целью урегулирования вооружённого конфликта на востоке Украины.

В Брюсселе Зеленский также встретился с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Это первый официальный визит нового президента Украины в столицу Евросоюза.