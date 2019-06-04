Трамп: после брексита - торговое соглашение

США и Великобритания смогут подписать "исключительное" торговое соглашение после того, как Соединенное Королевство покинет Евросоюз, причем на стол будут выложены "все карты". Об этом заявил во вторник Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с Терезой Мэй на Даунинг-стрит 10. В свою очередь британский премьер-министр, которая через два дня уходит в отставку, добавила, что Лондон оставляет за собой право влиять на содержание будущего соглашения.

"Господин Президент, при первой встрече мы договорились, что после выхода Великобритании из ЕС мы будем стремиться заключить амбициозное соглашение о свободной торговле, - заявила в частности Тереза Мэй. - Сегодняшние крайне позитивные дискуссии показали, что мы оба по-прежнему привержены этому. Я также уверена, что наши экономические отношения будут только расширяться и углубляться, опираясь на наши убеждения и на идеи, которые озвучили представители британских и американских компаний".

"Поскольку Великобритания готовится к выходу из Евросоюза, Соединенные Штаты сохраняют приверженность феноменальной торговой сделке, у которой огромный потенциал. Убежден, что мы сможем в два или даже три раза увеличить наш торговый оборот по сравнению с сегодняшним", - заявил в свою очередь Дональд Трамп.

45-й президент США находится в Великобритании с трехдневным государственным визитом. Во вторник, помимо круглого стола с участием крупных компаний обоих государств (а именно: BAE Systems, GSK, National Grid, Reckitt Benckiser, Barclays, Lockheed Martin, JP Morgan Chase, Goldman Sachs International, Bechtel, Splunk), Трамп провел 20-минутный телефонный разговор с кандидатом на пост лидера Консервативной партии и соответственно премьер-министра Борисом Джонсоном.