Во Франции вспоминают события на Тяньаньмэнь

Международная правозащитная организация установила муляж танка в центре Парижа. Напротив встала женщина в белом. Образ напоминает известное изображение демонстранта, стоящего перед колонной танков на площади в Китае. На этой неделе исполняется 30 лет с того дня, как китайские войска открыли огонь, чтобы положить конец студенческим протестам в Пекине.

Жад Дюссар, правозащитница

"Мы хотим таким образом отметить эту дату, а еще хотим отдать должное новому сопротивлению в Китае. Это журналисты, адвокаты, феминистки, профсоюзные активисты, студенты. Они, несмотря на то, что сейчас общество гораздо более контролируемо и репрессируемо, чем это было 30 лет назад, привержены духу Тяньаньмэнь"

Федерика Могерини, верховный комиссар ЕС по внешней политике, сказала, что тридцать лет спустя Европейский союз продолжает оплакивать жертв и выражает свои соболезнования их семьям.

В то же время китайские власти запрещают любые публичные мероприятия, посвященные этой дате. Так же никогда не был опубликован полный список погибших.

По оценкам правозащитных организаций и свидетелей протестов, погибли от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.