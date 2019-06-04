Хартум: кризис обостряется

Во вторник глава Военсовета (переходного органа власти Судана) Фаттах аль-Бурхан заявил, что намерен сформировать временное правительство - в том числе и для организации всеобщих выборов в стране, аль-Бурхан назвал и сроки - голосование должно пройти в течение ближайших девяти месяцев.

Он также пообещал расследовать гибель манифестантов в Хартуме. Там, по последним данным, погибли не менее 35 человек. В понедельник правоохранители с применением силы демонтировали палаточный лагерь, который располагался перед штаб-квартирой военного командования. Сообщалось, что применялись дубинки, слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

Оппозиционная партия "Аль-Умма" тем временем заявила, что "Военсовет перестал быть участником революции" и призвала сторонников присоединиться к акции неповиновения.

Со сслылкой на дипломатические источники France-Presse сообщает, что во вторник послы двух европейских столиц - Лондона и Берлина - запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН по поводу событий в Хартуме.

Евросоюз призвал военных Судана прекратить насилие, разрешить мирный протест и передать власть гражданским лицам как можно скорее.