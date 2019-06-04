В Лондоне Трампу не рады

Фейковыми назвал президент США Дональд Трамп новости о протестах против его визита в Великобританию.

Тем не менее, на улицы британских городов, в частности Лондона вышли несколько тысяч недовольных приездом американского лидера в туманный Альбион.

Манифестация получила название "Карнавал сопротивления". Несмотря на обильные протесты, численность их в разы уступает прошлогодним.

Обращаясь к демонстрантам, лидер лейбористов Джереми Корбин назвал их "живым воплощением демократического общества".

Вот, что я хочу сказать прибывшим с визитом на этой неделе. Подумайте, пожалуйста, о демилитаризованном мире, мире, в котором ценятся все народы, мире, который побеждает расизм, женоненавистничество и религиозную неприязнь Джереми Корбин, лидер лейбористов Великобритании

Согласно опросам, Дональд Трамп - один из самых непопулярных иностранных лидеров среди британцев. Тем не менее он стал одним из немногих президентов США, прибывших с государственным визитом в Великобританию.

"Нельзя принимать президента США с государственным визитом. За то время, что королева на престоле сменилось 12 американских президентов и только двое из них приезжали с государственным визитом. Нет никакой необходимости в этом. А таким жестом вы оказываете ему очень большую честь, тем самым принимая его политику включающую женоненавистничество, расизм, исламофобию, вражду", – сказал один из протестующих.

Протестующие подняли в небо шестиметровый воздушный шар, изображающий главу Белого дома в образе разозленного младенца с мобильным телефоном в руке. Как сообщается, шар, получивший название "Малыш Трамп", хочет приобрести Музей Лондона.