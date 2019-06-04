На авианосце "Авраам Линкольн" прошли учения

На фоне напряженных отношений между Ираном и США американский авианосец "Авраам Линкольн" несет службу в Аравийском море недалеко от побережья Омана. В воскресенье ВВС США объявили, что стратегические бомбардировщики Б-52, расположенные на авианосце, провели тренировочные учения, которые включали "имитацию ударных операций".

"Линкольн" сопровождают на Ближнем Востоке три эсминца - "Бейнбридж", "Мейсон" и "Нитце", а также ракетный крейсер "Залив Лейте".