Бангладеш: успеть к Ид-аль-Фитр

Тысячи людей буквально штурмовали паромные терминалы и железнодорожные станции Дакки в надежде вернуться домой на праздник Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам).

Около 20 миллионов человек живут и работают в столице Бангладеш, а на праздники воссоединяются со своими семьями в провинции.

В Бангладеш окончание месяца Рамадан ожидается в среду 5 июня, в зависимости от видимости луны.

Праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, - один из самых главных в мусульманском календаре.