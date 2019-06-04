Помпео: "Власти КНР не терпят инакомыслия"

"Однопартийная система Китая не терпит инакомыслия и нарушает права человека всякий раз, когда это служит ее интересам", - говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, опубликованном по случаю 30-летней годовщины событий на пекинской площади Тяньаньмэнь. "Надежды США на построение в Китае открытого и толерантного общества не оправдались", - добавляет Помпео. Он призвал китайские власти опубликовать имена погибших и пропавших без вести в ходе акций протеста. По словам госсекретаря США, этот шаг доказал бы, что коммунистическая партия Китая готова соблюдать права человека.

Пекин выразил недовольство в связи с публикацией этого заявления. Китайское посольство в Вашингтоне дало ответ: "Американская сторона действовала в силу предрассудков и высокомерия". Китайские власти назвали заявление Помпео "вмешательством во внутренние дела страны и осквернением внутренней и внешней политики КНР". Пекин также опроверг слова Помпео о том, что в Китае не соблюдаются права человека.

Накануне в Китае заявили, что подавление студенческих акций на площади Тяньаньмэнь было "правильным решением", поскольку эти события могли привести к политическое хаосу. Волнения вспыхнули в Пекине 15 апреля 1989 года. 4 июня китайская армия с помощью танков подавила выступления студентов, которые требовали демократических реформ. В западных СМИ неоднократно сообщалось о том, что все это время в Китае подвергаются цензуре все упоминания о событиях, которые произошли на площади Тяньаньмэнь.