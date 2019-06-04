Трамп в Британии: от банкета до протестов

Под скрипичные аккорды гимна "Боже, храни королеву!" приглашенные занимали места на торжественном банкете в честь президента США и его супруги.

Меню ужина утверждала королева Елизавета: за филе палтуса с муссом из спаржи и кресс-салата последовал ягненок с начинкой из трав, поданный с сезонными овощами.

Королева, президент и его жена Фото Рейтер

Монарх обратилась к лидеру США с такими словами: "Я уверена, что ценности, которые мы разделяем и интересы, которые нас объединяют, остаются залогом нашей дружбы. Сегодня мы тут приветствуем нашего союзника, который помогал нам на протяжении долгого времени обеспечивать нашу безопасность и защищать нас, когда это было необходимо.

"От имени всех американцев, я хочу поднять этот бокал за прочную дружбу наших народов, за жизнеспособность наших наций и за продолжение столь блистательного царствования вашего величества", - ответил ей Дональд Трамп.

Но не все подданные монарха разделяют симпатии к президенту США. И Трамп отвечает им взаимностью.

На недовольство мэра Лондона Садика Хана Трамп ответил твитом, в котором назвал градоначальника британской столицы "безнадежным неудачником", которому лучше не лезть в дипломатию, а заниматься преступностью во вверенном ему городе.

Первый день государственного визита президента США был составлен с учетом дипломатического протокола. Встреча в Букингемском дворце и гвардейское приветствие.

Фото Рейтер

Королевские артиллерийские расчёты произвели салют в честь гостей. На встречу с Трампом пришел наследник престола принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская .

За этим мероприятием последовало возложение венка к могиле Неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве.

В среду Трамп будет принимать участие в торжествах, посвященных 75-летней годовщине высадки союзников в Нормандии, этот день считается открытием второго фронта.

И если первый день визита был до отказа заполнен светскими обязанностями, то во вторник президента США ждут переговоры, на них, в частности, будет обсуждаться торговое соглашение, которое Британия намерена заключить с США после выхода из ЕС.

На вторник намеречны также протесты тех, кто недоволен визитом американского лидера в Соединенное Королевство.

В запланированных акциях намерен принять участие и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.