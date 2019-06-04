Высадка союзников в Нормандии: цифры и факты 75 лет спустя

Впервые в военно-морской операции участвовали 6.939 военных кораблей и судов: эта армада сделала высадку союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года самой крупной операцией в истории Второй мировой войны. Операция "Нептун", которая продолжалась до конца июня 1944 года, началась со штурма побережья Нормандии, в котором в течение первых суток участвовало 4.126 десантных судов.

Военные корабли в операции "Нептун"

Для высадки на французский берег были сформированы 47 морских колонн. В них состояли:

7 линкоров

20 крейсеров

221 эсминец, фрегата и корвет;

495 торпедных катеров;

287 противоминных тральщиков;

58 противолодочных эсминцев;

2 подводные лодки.

Материально-техническое снабжение обеспечивали 864 судна: некоторые использовались в качестве плавучих госпиталей, большинство других - для перевозки продовольствия и боеприпасов.

Десятки тысяч солдат на штурм

В общей сложности в "День-Д", как эту дату именуют на Западе, на французский берег высадились 156.177 солдат. Для операции были сформированы 3 воздушно-десантных и 5 пехотных дивизий.

Побережье Нормандии в целях операции "Нептун" было разбито на условные участки, которые получили свои, ставшие историческими, названия. На эти "пляжи" волнами высаживаются 133.000 солдат-пехотинцев:

58.000 американцев на Юта-бич и Омаха-бич;

54.000 британских солдат на Голд-бич и Сворд-бич и

21,000 канадцев на Джуно-бич.

Французские морские пехотинцы, известные также как "коммандос Киффера", - 177 "зеленых беретов" Свободных французских сил также участвуют в операции на Сворд-бич. Французская бригада интегрирована в 4-й корпус Королевской морской пехоты Великобритании.

Воздушно-десантные операции также впечатляют размахом. С воздуха пехотинцам помогают 23.000 солдат: 13.000 американцев и 10.000 британцев спускаются на парашютах не побережье департамента Кальвадос и полуостров Котантен.

Потери немецкой армии в Нормандии

На фоне столь крупно-масштабной операции союзных войск, немецкие силы выглядят довольно скудно. В рядах 7-й армии насчитывалось около 150.000 человек, разбросанных по территории всей Нормандии. Лишь 50.000 человек (объединённых в 6 пехотных дивизий) были размещены в зоне высадки. В непосредственной близости от побережья, где проходила высадка, к юго-востоку от Кана (депт. Кальвадос), в отрыве от основных сил располагалась немецкая 21-я бронетанковая дивизия.

Оперативная группа операции "Нептун" доставила на место сражения 20.000 единиц военной техники, включая 1.000 танков. Что касается немецкого военно-морского флота и авиации, на нормандском фронте осталось всего:

9 торпедных лодок;

4 эсминца;

около 30 подводных лодок и торпедных катеров.

В небе дела у нацистской Люфтваффе обстоят и того хуже: в районе высадки оставалось лишь несколько десятков немецких истребителей и бомбардировщиков. Большая часть боевых самолетов была направлена на Восточный фронт.

Союзные ВВС не встретили никакого серьёзного сопротивления. Всего за 24 часа 6 июня 1944 года для участия в нормандской операции пролив Ла-Манш пересекли 11.500 самолетов союзников:

5.000 истребителей;

3.000 бомбардировщиков;

3.500 планеров.

Жертвы среди гражданского населения

Количество бомб, сброшенных в ходе операции "Нептун" ужасает: почти 12.000 тонн всего за один день! В Нормандии население заплатило высокую цену за совместную операцию союзников, направленную на их последующее освобождение от нацизма.

Уже утром 7 июня число жертв среди мирного населения перевалило за 3000 человек. К сентябрю 1944 года число погибших оценивалось в 20.000 гражданских лиц, а 150.000 были вынуждены уехать в более спокойные районы страны.