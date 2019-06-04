Высадка в Нормандии: воспоминания ветеранов

6 июня 1944 года более 150 тысяч солдат высадились на берегу Нормандии. Началась операция "Оверлорд", которая открыла Второй фронт в Европе. Ветераны, участвовавшие в тех событиях, делятся своими воспоминаниями.

Франк де Вита: "У нас в шлюпке были мертвые, раненые, живые солдаты. И они кричали: "Мама, мама, мама..." Все думают, что в такой ситуации люди кричат: "Господи..." Но нет, когда ты умираешь, ты кричишь: "Мама..."

Стив Милинкофф: "Одно воспоминание навсегда останется в моей памяти. Я спустился вниз, посмотрел в сторону и увидел лейтенанта Филдса. По нему вели огонь, а он просто стоял и принимал на себя все удары. Когда стрельба прекратилась, он упал на землю. Он был мертв".

Юджин Диблер: "Если тебе не было страшно, значит, с тобой что-то не так. Потому что ты в конце концов всего лишь ребенок".

Леон Готье: "Нам приказали бежать как можно быстрее к бункерам противника. Чем ближе мы к ним подходили, тем в большей безопасности мы были. Когда мы подошли к бункерам вплотную, мы начали кидать внутрь гранаты".

Пауль Гольц: "Когда я увидел, как высаживаются все эти молодые солдаты, я подумал, что сейчас они остановят Гитлера. Эта мысль пронеслась у меня в голове. А потом я увидел, сколькими солдатами пожертвовал Гитлер".

Джордж Скиппер: "Я часто спрашиваю себя: стоило ли оно того? Я думаю, что нет, потому что сейчас никто об этом не говорит. Все уже забыто. Не так ли? Все уже забыто".

Винсент Корсини: "Свой опыт я бы не променял даже на миллион долларов. Но я бы и не согласился еще раз через все это пройти даже за миллион долларов".

Франк Де Вита: "Я потянулся вниз и коснулся его руки. Я хотел, чтобы он знал, что он не одинок. Он сжал мою руку, будто говоря, что все в порядке, и умер...Это был маленький мальчик, и он был мертв".