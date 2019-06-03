Дональд Трамп и первая леди прибыли с госвизитом в Британию

Дональд Трамп приехал в Британию в качестве главы США уже во второй раз, но в первый - с государственным визитом, по приглашению королевы.

Программа президента США и первой леди рассчитана на три дня. В понедельник Трампа ждут в официальной резиденции Елизаветы - Букингемском дворце, затем первая пара отправится в Вестминстерское аббатство, где американский президент возложит венок к могиле Неизвестного солдата.

Такое начало визита неслучайно, поскольку в середине недели Трамп будет участвовать в церемонии 75-летия высадки союзников в Нормандии, которая пройдёт по обе стороны Ла-Манша: в среду в британском Портсмуте, а в четверг - во французском Кане на севере Нормандии. На вторник запланированы двусторонние американо-британские переговоры с уходящей в пятницу со своего поста Терезой Мэй.