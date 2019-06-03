КНР: "Подавление протестов на Тяньаньмэнь было правильным решением"

Официальный Пекин заявил, что подавление студенченских протестов на площади Тяньаньмэнь 30 лет назад было - цитата - "правильным". При силовой акции погибли сотни демонстрантов, точное число погибших неизвестно до сих пор.

Об этой сообщил глава оборонного ведомства Вэй Фэнхэ: "Были волнения, которые могли привести к политическому хаосу, и центральное правительство должно было их подавить, власть действовала решительно, и это было правильной политикой".

4-го июня 1989-го года после семи недель мирных демонстраций, в которых участвовали главным образом студенты и рабочие, против манифестантов были брошены войска и тяжелое вооружение. Протестующие требовали демократических перемен и гражданских свобод.

Обсуждения причин протестов, их ход и подавление манифестаций властями по-прежнему в Китае запрещены.

Фотограф "Ассошиэйтед Пресс" Джефф Уайденер полагает, что пришло время Китаю признаться, что именно тогда произошло, и сообщить точное количество жертв: "Китай должен объяснить, что тогда случилось, сообщить близким погибших, что именно произошло, это будет правильным шагом, как я думаю".

30 лет назад подавление студенческих волнений стало поводом для введения санкций со стороны многих стран Запада против КНР, включая запрет на экспорт вооружений.