Срочная новость

Срочная новость

мир

В Хартуме полиция и спецназ разогнали протестующих

 Комментарии
 Елена Караева 
В Хартуме полиция и спецназ разогнали протестующих
Авторское право
REUTERS/Stringer/FILE PHOTO
Размер текста Aa Aa

Не менее девять человек погибли, десятки пострадали в столице Судана утром в понедельник, во время разгона полицией и спецназом Хартума группы протестующих у штаб-квартиры главного командования вооруженных сил страны.

Фото Рейтер
Протесты в Хартуме были подавлены полицией и спецназомФото Рейтер

Армия тем временем заявила о том, что никакой операции по сворачиванию палаточного лагеря манифестантов не проводилось. "Мы не разгоняли протестующих", - сообщил

СМИ официальный представитель военсовета, временного органа власти.

Фото Рейтер
Столкновения протестующих и сил правопорядка привели к жертвамФото Рейтер

Армейские чины, правда, объясняют, что силы безопасности вынуждены были войти на площадь после того, как туда проникла большая группа, как они их называют, нарушителей общественного порядка.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube