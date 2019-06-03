Тройка у руля СДПГ?

Бразды правления Социал-демократической партией Германии возможно возьмет на себя трио председателей в составе премьер-министров Мекленбурга - Передней Померании Мануэлы Швезиг и Рейнланд-Пфальца Малу Драйер, а также главы отделения партии в Гессене Торстена Шефер-Гюмбеля. Об этом стало известно после того, как лидер СДПГ Андреа Налес официально объявила о своей отставке. Сейчас социал-демократы обсуждают вариант, при котором руководить ими пока будут сразу три политика.

Об отставке Налес, которая возглавляла СДПГ 13 месяцев, стало известно накануне. Она также покинет пост главы фракции в Бундестаге. Это решение было ею принято после провала партии на евровыборах, на которых социал-демократы заняли третье место в Германии, потеряв по сравнению с 2014 годом примерно 12% голосов.