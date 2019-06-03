Над "пропастью" в Штутгарте

Тройные сальто и бесстрашные трюки - в Штутгарте прошел чемпионат мира по слэклайну, в котором приняли участие 30 спортсменов из 14 стран, включая Японию, Францию и Бразилию. Основным событием стал конкурс "tricklining", в котором победил 32-летний чилийец Абрахам Эрнандес, первый, у кого получилось тройное сальто.

Слэклайн – это хождение по слабо натянутому, даже немного провисающему, канату между двумя точками. Такие точки обычно располагаются между горами, скалами, а в городе – между зданиями или любыми другими строениями, возможно, даже между двумя большими деревьями. Этот экстремальный вид спорта на практике выглядит как балансирование и хождение по слабо натянутой стропе, которую фиксируют между двумя опорами над водной или земляной поверхностью.