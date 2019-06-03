Северную Македонию ждут в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ходе двухдневного визита в бывшую югославскую республику. По его словам, подписание протокола о вступлении государства в блок в феврале во многом стало возможным благодаря решению многолетнего спора с Грецией о переименовании страны.
Генсек отметил и важность многочисленных реформ, проведенных в стране в последние годы. В частности, в сфере безопасности.
К настоящему моменту протокол о присоединении Северной Македонии к альянсу ратифицировали 14 из 29 членов НАТО.