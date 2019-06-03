Смартфоны спасают жизни

По данным ООН, за последние 30 лет число стихийных бедствий, связанных с изменениями климата, достигло небывалого уровня. Чтобы справиться с подобными чрезвычайными ситуациями, важно работать над их предотвращением и управлением, отмечают эксперты. Надежным союзником для спасения человеческих жизней может стать специальное приложение для смартфонов.

Клаудио Росмино, Euronews: "Используя социальные сети, большие данные, носимые устройства и смартфоны, I-React стремится улучшить способы управления стихийными бедствиями".

Мы находимся в Италии в диспетчерском центре управления гражданской защиты Турина. Сегодня здесь проходит день моделирования экстренных ситуаций. Разработчики команды "I-React" проводят финальные тесты приложения, помогающего командам спасателей.

Рикардо Конте, сотрудник управления гражданской защиты Турина: "Основным ограничением для диспетчерской, например, той, где мы находимся, бывает отсутствие видимости происходящего на какой-то территории".

Этот новый набор инструментов позволяет операторам легко собирать и обрабатывать данные во время экстренной операции. Помимо смартфонов, сотрудники этой службы также оснащены "умными очками" и другими носимыми устройствами.

Фабрицио Доминичи, координатор проекта I-REACT: "I-REACT" - это проект, направленный на повышение устойчивости обстановки на конкретной территории в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, с применением кибер-технологий. Данные, используемые системой I-REACT, поступают с устройств, таких как приложения для смартфонов или социальных сетей, и, прежде всего, это изображения и данные со спутниковой системы Copernicus, созданной Европейской комиссией, которая в настоящее время стала одним из основных источников больших данных в Европе".

I-React должен стать ценным инструментом не только для спасателей, но и для волонтеров, которые могут сыграть важную роль в процессе сбора информации. Сейчас специалисты занимаются адаптацией системы, чтобы уже в ближайшее время поставить ее управлению службы по чрезвычайным ситуациям.