Гибель мигрантов: виноват ЕС?

Евросоюз обвиняют в "преступлении против человечности". Международный уголовный суд обнародовал документ в несколько сотен страниц, в котором группа адвокатов утверждает о незаконности проводимой с 2014 года ЕС и некоторыми его отдельными членами миграцонной политики. Правозащитники заявляют о появлении в Средиземном море "самого смертоносного миграционного пути" и возлагают ответственность за гибель тысяч нелегалов из государств Африки и Ближнего Востока на Брюссель.
Среди подобных мер адвокат называет окончание в 2014 году операции Mare Nostrum, в ходе которой всего за год были спасены более 150 тысяч мигрантов. Пришедшая ей на смену программа "Тритон" не предусматривала патрулирование у берегов Ливии - важнейшей отправной точки для нелегалов. И уже в 2016 году число погибших в Средиземном море достигло 5 тысяч человек. В это воскресенье новые жертвы - у ливийского побережья опрокинулась надувная лодка, погибли женщина и ребенок. О судьбе еще 25 мигрантов ничего не известно.