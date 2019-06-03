Лауреаты DIG Awards

"Личный интерес в журналистских расследованиях" - таким был в этом году девиз международного конкурса документальных фильмов DIG Awards, который недавно завершился в итальянском городе Риччоне.

Этот фактор в расследовательской журналистике зачастую играет очень важную роль. В частности - для Ибрагима Альшамалы, автора одного из конкурсных проектов "Под землей". Его дом в Идлибе недавно подвергся бомбежке. К счастью, его семья не пострадала и родные сейчас в безопасности. Но главные герои фильма - каждый день в опасности. Один из них - доктор Aбдулла Альдарвиш приехал на фестиваль в Риччоне. Он осуждает установившееся в СМИ молчание, тогда как война в Сирии все еще продолжается.

Aбдулла Альдарвиш, доктор: "Знаете, в этом регионе Сирии нет иностранных журналистов. Им не позволили туда попасть ни из Турции, ни из зоны, находящейся под властью режима. Люди, живущие там, рассказывают о том, что у них происходит, в социальных сетях, но никто не читает и не слушает, что они говорят".

В этом году жюри фестиваля возглавила Наоми Кляйн - писательница, политическая активистка, известная своими журналистскими расследованиями.

Наоми Кляйн, писательница: "Вы не станете рисковать своей жизнью из-за того, к чему вы равнодушны, того, что вас на самом деле совсем не волнует. Но если вы погружаетесь в это сами и идете на огромный риск, связанный с сегодняшней журналистикой, вы должны понимать, что это может вам чего-то стоить, поэтому лучше быть честным до конца".

Иногда у людей просто нет выбора - как в случае с семьей Дафны Каруаны Галиции. Мэтью, один из сыновей мальтийской журналистки, убитой в октябре 2017 года, все еще пытается добиться справедливости. Он был специальным гостем фестиваля.

Мэтью Каруана Галиция, журналист: "Убийство моей матери просто лишило нас возможности выбрать другую жизнь, даже если бы мы этого хотели. Поэтому, как часто говорит мой отец людям, задающим вопросы, - у нас нет выбора".

На этот раз самая престижная награда фестиваля в категории "Investigative Long" досталась Эвану Уильямсу за его работу "Поля смерти Мьянмы". А победителями стали четыре молодые женщины - Сильвия Боккарди, Сара Манисера, Арианна Пагани и Франческа Тосарелли - с фильмом "Ирак без рек".

Специальным упоминанием жюри в категории "Investigative Medium" был отмечен фильм-расследование "Новой газеты" "Богатство "Личной гвардии" президента".