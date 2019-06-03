Высадка ветеранов в Нормандии

300 ветеранов высадки в Нормандии отправились в шестидневное путешествие из порта Дувр на юге Англии. Их доставят на пляжи высадки в день 75-й годовщины события.

Круизное судно проследует через Дюнкерк и Пул, а затем прибудет в Портсмут, где премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп присоединятся к другим мировым лидерам для празднования "Дня Д". Именно так принято называть дату высадки союзных войск в Нормандии.

Джон Робертс, бывший контр-адмирал

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Ветеранов "Дня Д" остается все меньше. Это значит, что мероприятие этого года может стать одним из последних крупных юбилеев, на котором соберется много солдат, моряков и летчиков. Все они приняли участие во вторжении, ознаменовавшем начало конца для немецкой окупации Франции.

Высадка союзников во Франции началась 6 июня 1944 года с моря и с воздуха. Так же большую роль в успехе военной операции сыграла разведка союзных войск.

Поздравить и проводить в шестидневное путешествие ветеранов высадки в Нормандии пришли и ветераны более поздних военных конфликтов.