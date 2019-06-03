Королевский прием для "Ливерпуля"

Фанаты "Ливерпуля" устроили для новых королей европейского футбола по-настоящему королевский прием. Слезы разочарования после прошлогоднего поражения в финале Лиги чемпионов сменились слезами счастья после победы в решающем матче этого сезона. 2:0 против "Тоттенхэма" – и главный клубный трофей Европы переезжает из Мадрида в Ливерпуль.

REUTERS/Carl Recine

- Это фантастическое событие для нашего города. В это невозможно поверить. Посмотрите на людей, которые здесь собрались. Атмосфера наэлектризована. Люди взобрались на дорожные знаки, на фонарные столбы. Это так здорово!

- Я не могу подобрать слова. Я не верю. Такое не могло произойти. Мы уступили "Барселоне" со счетом 0:3, а потом отыгрались - 4:0 - и в итоге 4:3 по сумме двух матчей. Немыслимо!

REUTERS/Phil Noble

До встречи с "Тоттэнхэмом" Юрген Клопп проиграл шесть финалов из шести, до которых доходил с "Боруссией" и с "Ливерпулем". Но теперь проклятие немецкого наставника осталось позади.

- Фанаты ликуют. Эти воспоминания они сохранят на всю жизнь. Шестая европейская корона досталась "Ливерпулю" заслуженно. Это событие может стать для "красных" новым стимулом в борьбе за первый с 1990 года титул в премьер-лиге. По крайней мере в это верят болельщики. Фанатов переполняют чувства. Все улыбаются, празднуют. И я чувствую, что эта вечеринка только начинается, - передает из Ливерпуля корреспондент Euronews Энди Робини.