Куда понесётся "Турецкий поток"?

Конференция по энергетической безопасности состоялась в понедельник в Белграде. Представители властей Болгарии, Венгрии, Румынии, Сербии и Черногории говорили о важности сотрудничества для обеспечения стабильности поставок, о роли создания необходимой инфраструктуры и об особенностях политики энергетической безопасности в Юго-Восточной Европе.

Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетовал на трудности, которые приходится преодолевать в ЕС, сотрудничая с Россией.

"Мы все живем в регионе, где сталкиваются геополитические интересы: на нас давят как с запада - так и с Востока. А я думаю, что мы должны в первую очередь думать о своих национальных интересах. Но когда мы сотрудничаем с русскими, нас за это осуждают. А когда западноевропейские страны сотрудничают с русскими - то это воспринимается как просто бизнес. Этому нужно положить конец".

Министр энергетики Сербии Александр Антич сообщил, что ветка газопровода "Турецкий поток", несущего российский газ через Чёрное море в Турцию, будет проведена к венгерской границе к концу этого года.

"Газпром" начал строительство "Турецкого потока" после того, как 5 лет назад из-за сопротивления Евросоюза провалился проект "Южный поток", задуманный как газопровод через Чёрное море в страны Южной и Центральной Европы. В мае прошлого года Будапешт и "Газпром" подписали соглашение о продлении “Турецкого потока” на территорию Венгрии через Болгарию и Сербию.