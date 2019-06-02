В Харькове снесли памятник Жукову

В Харькове украинские националисты снесли памятник маршалу Георгию Жукову.

В воскресенье возле Дворца спорта, где проходил съезд партии "Доверяй делам", собрались представители организаций "Национальный корпус" и "Правый сектор".

Они устроили акцию протеста против участия партии в грядущих выборах в Раду.

При помощи тросов активисты повалили бюст советского военачальника, отбили буквы с постамента, затем водрузили на него флаг Украины. Правоохранители не смогли противостоять толпе. Сообщается о трёх пострадавших в стычках полицейских.

По словам самих активистов, действовали они в рамках закона о декоммунизации.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала инцидент "серьёзным вызовом для новой украинской власти", которой, в связи с произошедшим, "придётся расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать".

Включение Владимира Познера в списки «Миротворца» и снос памятника Жукову в Харькове - серьёзный вызов для новой власти, которой придётся расставить знаки препинания в предложении «Осудить нельзя промолчать». Publiée par Maria Zakharova sur Dimanche 2 juin 2019

Мэр Харькова заявил, что монумент будет восстановлен в ближайшее время за счёт пожертвований.

В начале мая Геннадий Кернес выступил с инициативой вернуть Проспекту Петра Григоренко имя Георгия Жукова, за что подвергся критике со стороны ультправых.