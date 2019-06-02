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Венесуэла

Гуайдо провёл митинг на родине Чавеса

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 Лев Удольский 
Гуайдо провёл митинг на родине Чавеса
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Самопровозглашённый временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо провёл в субботу митинг в городе Баринас. Это место примечательно тем, что в соседнем городе родился Уго Чавес, бывший лидер страны. Гуайдо вновь призвал уйти в отставку президента Николаса Мадуро, которого называет узурпатором, обвинив его в том, что он не заботится о своём народе.

– Мы будем использовать все возможности для прекращения узурпации, создания переходного правительства и проведения свободных выборов, – заявил Гуайдо. – В понедельник Международная контактная группа по Венесуэле встретится с Группой Лимы, куда входят страны Америки и Европы, чтобы призвать их усилить давление. Пусть они поймут, за что мы боремся.

Антиправительственные выступления, начавшиеся в стране 30 апреля по призыву Гуайдо не привели к результату, на который он рассчитывал. Прошедшие в Норвегии переговоры между его сторонниками и представителями Николаса Мадуро также завершились безрезультатно.