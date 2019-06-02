США готовы к диалогу с Ираном "без предусловий"

"Президент Трамп готов вести диалог с иранцами. Говорит он об этом довольно давно. Конечно, я начну подготовку к переговорам, как только Иран поймёт, что нужно вести себя как нормальное государство. Проблемы исходят от него самого. Они возникли не из-за экономических санкций, а из-за режима, находящегося у власти последние 40 лет".